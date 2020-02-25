Февраль 25th, 2020

Ученые доказали,что оптимисты дольше живут

Ученые из Бостонского университета провели масштабное исследование на добровольцах и доказали, что оптимисты живут дольше пессимистов и при этом лучше и веселее проводят свои годы. Они реже страдают от различных заболеваний.

Оптимисты, как выяснилось, реже страдают не только от депрессий и алкоголизма, употребления наркотиков, но и от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. У оптимистов реже есть проблемы с лишним весом, поскольку им не приходится заедать стрессы: они находят удовольствие в жизни даже когда в ней есть место неприятностям и цейтноту.

Выяснилось также, что оптимисты быстрее по сравнению с пессимистами восстанавливают свое эмоциональное состояние после серьезных потерь, таких как смерть близкого человека, развод или утрата работы. И пережив неприятность, просто идут вперед и продолжают жить дальше.

Впервые исследователи, разделив испытуемых по уровню оптимизма, определили, в какой степени оптимизм влияет на продолжительность жизни. Оказалось, что надежда на лучшее и оптимистичное отношение к жизни позволяют продлить отпущенные природой годы на 15% женщинам и на 11% мужчинам