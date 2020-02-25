Февраль 25th, 2020

Суд в Гааге рассмотрит дело о нарушениях при строительстве Крымского моста

Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил намерение рассмотреть иск Украины против России о нарушениях в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом заявил министр Вадим Пристайко.

«Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также хищения наших природных ресурсов», — сообщил он.

Так же он подчеркнул,что « предмет иска касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск».