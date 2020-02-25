Февраль 25th, 2020

Суд признал намеренным наезд на людей в Германии.

Во время карнавала в немецком городе Фолькмарзен грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу отдыхающих людей. В результате аварии ,пострадало около 30 человек,восемь из них в очень тяжелом состоянии.

Полиция сообщила,что у некоторых травмы оказались очень серьезными.

Правоохранители задержали водителя на месте аварии. Им оказался 29-летний местный житель . Его госпитализировали с серьезными травмами головы.

По версии полицейских, мужчина намеренно въехал в толпу на карнавале. Полиция расследует ДТП как попытку убийства. Мотивы злоумышленника пока неясны. Скорее всего, у водителя есть психологические проблемы.

Также 24 февраля задержали другого человека, который якобы снимал происходящее на видео. Пока неизвестно, является ли второй арестованный подозреваемым или свидетелем.