Февраль 25th, 2020

Скандал в семье Любы Успенской

Серия скандалов ,связанных с дочерью популярной певицы Любы Успенской,потрясла поклонников.

Дочь артистки рассказала об издевательства над ней со стороны Успенской и обвинила мать в своих психических болезнях.

Наследница Любы Успенской позвонила на телевиденье,чтобы рассказать о своем положении. По словам Плакскиной, певица пыталась отправить ее в психушку. Кроме того, она призналась, что всю жизнь ее ограничивали, чтобы в семье не было никого успешнее Любови Успенской.

По словам Татьяны Плаксиной, мать отбирала у нее дорогие подарки и травила за внешность. Девушка сообщила, что все началось, когда ей было 12-13 лет. «Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», — поделилась подробностями страшного диагноза дочь Успенской.

Татьяна выразила надежду на поддержку и понимание после звонка на тв. Однако сразу после этого дочь исполнительницы посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.