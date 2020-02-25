Первый случай коронавируса зафиксирован в Хорватии

Во вторник 25 февраля в Хорватии зафиксировали первый случай коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Племкович. Заболевшего мужчину госпитализировали в Загребе.
Мужчина прибыл из Милана,где находился с 19 по 21 числа этого месяца.
Медики пытаются выяснить с кем контактировал мужчина после приезда из Италии. Всех поместят в карантин и будут наблюдать за их состоянием здоровья. Врачи надеются,что такие жесткие меры помогут предотвратить распространение коронавируса в Хорватии.
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