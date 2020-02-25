Февраль 25th, 2020

Пациент с кровью молочного цвета шокировал медиков в Германии





В Кельне, Германия, врачи столкнулись с необычным явлением. У одного из пациентов кровь приобрела молочный цвет, врачам пришлось прибегнуть к её пусканию.



В больницу 39-летний мужчина обратился с достаточно понятными жалобами: тошнотой, рвотой и головной болью. Это обычное явление, отмечают врачи, особенно для тех, кто болен диабетом. Но во время изъятия крови на анализ медики не поверили своим глазам: она была молочного цвета, без любой примеси красного, сообщает портал Актуальные новости.



Дело оказалось в уровне триглицеридов (жиров). Показатель пациента составил 14 тыс. мг/дц, хотя нормой считается 150 мг/дц, а значение выше 500 считается смертельно опасным. Врачи попытались прибегнуть к привычной в такой ситуации процедуре очистке крови с помощью специального аппарата, однако его фильтры забивались в считанные секунду, поэтому пришлось менять тактику.



Пациенту сделали много подходов кровопускания с последующим вливанием здоровой плазмы. Через несколько дней это дало результат, и врачи смогли приступит к лечению тех симптомов, с которыми пациент к ним обратился.



Медики рассказывают, к подобному феноменальному уровню триглицеридов привела целая группа факторов: ожирение, неправильное питание и образ жизни, заболевание диабетом и несистематическое принятие необходимых во время подобной болезни препаратов.