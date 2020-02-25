Новый Chrome «заклеймит» медленные сайты

Интернет-браузер от Google предупредит пользователей о «неспешных» веб-сайтах.
В популярном интернет-браузере Chrome появятся «значки», предупреждающие о скорости загрузки тех или иных сайтов. Об этом компания Google заявила в своем официальном блоге.
«Скорость была одним из основных принципов Chrome с самого начала – мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить возможность пользователям мгновенно получать доступ к просматриваемым веб-страницам», — отметили разработчики браузера.
В дальнейшем программа будет предупреждать о скорости отклика интернет-ресурсов. Например, зеленый цвет индикатора загрузки будет свидетельствовать о том, что «сайт быстрый».
Если же индикатор отображается синим цветом, то появится сообщение «Обычно загружается медленно».
Google предложила разработчикам сайтов ознакомиться с ресурсами компании, ориентированными на повышение эффективности веб-сайтов:
- web.dev/fast – обучающая платформа;
- PageSpeed Insights – онлайн-инструмент, демонстрирующий скорость работы того или иного сайта, а также содержащий предложения по оптимизации интернет-ресурсов;
- Lighthouse – «маяк», указывающий пути по улучшению веб-сайтов на основе самых лучших практик.
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