Февраль 25th, 2020

Новый Chrome «заклеймит» медленные сайты





Интернет-браузер от Google предупредит пользователей о «неспешных» веб-сайтах.

В популярном интернет-браузере Chrome появятся «значки», предупреждающие о скорости загрузки тех или иных сайтов. Об этом компания Google заявила в своем официальном блоге.



«Скорость была одним из основных принципов Chrome с самого начала – мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить возможность пользователям мгновенно получать доступ к просматриваемым веб-страницам», — отметили разработчики браузера.



В дальнейшем программа будет предупреждать о скорости отклика интернет-ресурсов. Например, зеленый цвет индикатора загрузки будет свидетельствовать о том, что «сайт быстрый».

Если же индикатор отображается синим цветом, то появится сообщение «Обычно загружается медленно».



Google предложила разработчикам сайтов ознакомиться с ресурсами компании, ориентированными на повышение эффективности веб-сайтов: