Февраль 25th, 2020

НАСА отправляет корабль прямо на Солнце

Космический аппарат, созданный для изучения Солнца совершенно новыми способами, отправился в центр Солнечной системы, и космические агентства НАСА и ЕКА подтвердили успешный запуск их совместной миссии «Solar Orbiter». Полет идет по плану, и зонд будет первым изучать Северный и Южный полюсы Солнца, что даст возможность ученым по новому взглянуть на нашу звезду и солнечные ветры, которые она посылает в космос.

Зонд «Solar Orbiter» стартовал с мыса Канаверал 12 февраля 2020 года на ракете Atlas V 411, предназначенной для путешествия к Солнцу. Во время полета аппарат совершит несколько гравитационных маневров, воспользовавшись силой гравитации Земли и Венеры. Ожидается, что зонд выйдет на орбиту вокруг Солнца в течение двух лет, он будет занимать высокоэллиптическую орбиту, что позволит ему изучать Солнце таким образом, каким еще не делал ни один космический аппарат до этого.

Вместо того чтобы вращаться в плоской плоскости, как это делают окружающие планеты, Солнечный орбитальный аппарат будет использовать гравитацию Венеры, чтобы со временем поднять свою орбиту и наблюдать Солнце на все более высоких широтах. В течение своей миссии на протяжении семи лет он достигнет широты 25 градусов, где он будет собирать изображения и данные о полярных областях Солнца, которые раньше никогда не исследовались людьми.

Солнечный орбитальный аппарат будет использовать гравитацию Венеры, чтобы поднять свою орбиту вокруг Солнца на более высокие широты.

На борту аппарата находится тепловой экран и в общей сложности 10 приборов, включая детекторы частиц энергии, магнитометры, анализатор плазмы солнечного ветра, рентгеновский спектрометр/телескоп, устройство спектральной визуализации и гелиосферный формирователь изображения. Зонд будет использовать эти научные приборы, чтобы исследовать, как Солнце генерирует свою гелиосферу, создает гигантский пузырь, который простирается до краев Солнечной системы, который состоит из солнечных ветров, которые оно испускает.

Зонд НАСА «Solar Parker» также в рамках миссии должен исследовать источник этих солнечных ветров, но будет делать это с особым акцентом на корону Солнца, и как она формирует и ускоряет солнечные ветры. Основная научная деятельность спутника «Solar Orbiter» будет происходить во время его сближения с Солнцем, во время которой он пролетит до 42 миллионов километров, а также на более высоких орбитах.

Эта работа будет включать в себя измерения солнечного ветра, магнитного поля гелиосферы Солнца, частиц солнечной энергии, переходных межпланетных возмущений и его магнитного поля. Ученые надеются, что беспрецедентные представления о полярных регионах Солнца будут способствовать дальнейшему пониманию солнечного динамо, физического процесса, который приводит к возникновению магнитного поля Солнца.

Солнечный орбитальный аппарат на площадке перед запуском.

Паря над Солнцем, можно надеяться, что солнечный орбитальный аппарат сможет увидеть магнитную активность, нарастающую в атмосфере и приводящую к мощным извержениям.

Теперь, находясь в космосе и успешно развернув свою солнечную батарею, аппарат «Solar Orbiter» собирается войти в режим круиза, в котором он будет пребывать до ноября 2021 года. Первый из его близких солнечных перевалов, как ожидается, состоится в конце мая 2022 года.

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