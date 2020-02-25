Февраль 25th, 2020

На перевале Дятлова работала группа зачистки КГБ

Даже спустя 61 год после событий, тайна перевала Дятлова будоражит умы исследователей. Наиболее распространённой версией трагедии является смерть туристов в результате попадания в их лагерь компонентов баллистической ракеты или ракетного топлива. Этим объясняется паника в которой студенты покинули свой лагерь и следы повышенного радиоактивного излучения на их одежде. Также, недалеко от перевала было найдено несколько частей от ракетной ступени. Инциндент позже был сопоставлен с испытательными запусками межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 с полигона Тюратам.

Однако, эта версия не в состоянии полностью объяснить все загадочные обстоятельства дела. А именно, под вопросом остаются полученные студентами травмы разной степени тяжести. Официальное следствие заключило, что смерть участников похода не была насильственной, но в то же время в результатах вскрытия тел обнаруженны травмы и ранения, несовместимые с жизнью. Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова вспоминает, что их родители были недовольны результатами следствия и считали что к происшествию приложили руку военные. Родственники других погибших и глава фонда «Памяти Группы Дятлова» Юрий Кунцевич также считают, что в смерти туристов виноваты сотрудники спецслужб.

Молодые люди действительно могли видеть падение секретной ракеты и возможно сделали фотографии необычного явления в небе. Эффект от облучения радиоактивными веществами и компонентами ракетного топлива не является моментальным, и ни о чем не подрзревающие студенты разбили лагерь.

А уже ночью на них было совершено нападение. Сотрудники КГБ, направленные на «зачистку» в место падения ракеты обнаружили нежеланных свидетелей и приняли решение «убрать» туристов.

Утечка информации о проведении испытаний межклнтинентальных ракет могла сорвать вре разработки военных. Услышав приближающихся к лагерю людей студенты в спешке разрезали палатку изнутри и бросились бежать вниз по склону. Скрывшись от преследования среди деревьев полуголые туристы развели костёр, чтобы согреться. Дым указал военным на место где прятались свидетели секретных испытаний. От полученных в результате нападения травм многие туристы скончались на месте, остальные были брошены замерзать в снегу у ручья.

Уверенные в насильственной причине смерти группы Дятлова родственники погибших требуют возобновления уголовного дела и повторной проверки всех улик и материалов.