Февраль 25th, 2020

Мировой рекорд — отставной морпех в 62 года продержался в планке, более 8 часов (видео)

Американский пенсионер побил мировой рекорд по выполнению планки — упражнения на укрепление мышц спины и живота.

Достижение Джорджа Худа — 8:15:15 — зафиксировала Книга рекордов Гиннеса, передает CNN.

Рекордсмену 62 года, ранее он служил в морской пехоте, затем был спецагентом наркоконтроля. По словам физкультурника, сейчас он «находится в лучшей форме за всю жизнь».

Худ побил рекорд 2016 года, установленный китайским полицейским, однофамильцем «великого кормчего». Мао Вейдун простоял в планке 8 часов 1 минуту и 1 секунду.

У женщин рекордсменкой является канадка Дана Гловацка — 4:19:55.