Мировой рекорд — отставной морпех в 62 года продержался в планке, более 8 часов (видео)

Американский пенсионер побил мировой рекорд по выполнению планки — упражнения на укрепление мышц спины и живота.
Достижение Джорджа Худа — 8:15:15 — зафиксировала Книга рекордов Гиннеса, передает CNN.
Рекордсмену 62 года, ранее он служил в морской пехоте, затем был спецагентом наркоконтроля. По словам физкультурника, сейчас он «находится в лучшей форме за всю жизнь».
Худ побил рекорд 2016 года, установленный китайским полицейским, однофамильцем «великого кормчего». Мао Вейдун простоял в планке 8 часов 1 минуту и 1 секунду.
У женщин рекордсменкой является канадка Дана Гловацка — 4:19:55.
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