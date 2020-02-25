Февраль 25th, 2020

Криштиану Роналду опубликовал веселое фото в джакузи

Несмотря на свой плотный рабочий график, 35-летний Криштиану Роналду всегда находит время на своих четверых детей и 26-летнюю возлюбленную Джорджину Родригес. Несколько часов назад игрок итальянского «Ювентуса» опубликовал в инстаграме новое фото с девятилетним Криштиану-младшим и двухлетними Евой, Маттео и Аланой. На снимке счастливый отец вместе с детьми сидит в бурлящей ванной.

Забавные моменты с моими малышами,

— подписал фото Криштиану.

Криштиану Роналду с детьми

В комментариях подписчики отметили, что рядом с детьми Роналду выглядит особенно счастливым, а также добавили, что у футболиста очень красивая семья:

Очаровательно,

Это так трогательно!

У тебя очень красивая семья, мой друг,

Семья превыше всего!

Кстати, буквально несколько часов назад старший сын Роналду, Криштиану-младший, завел личный аккаунт в инстаграме. На своей странице мальчик также разместил это фото с папой из ванны, а еще опубликовал короткий видеоролик, в котором приветствует подписчиков и предлагает им подписаться на свой микроблог.

Привет, ребята! Это моя страничка в инстаграме! Надеюсь, вам понравится,

— сообщил сын футболиста в своем первом посте.

Мальчик также разместил в своем микроблоге фото на котором позирует с возлюбленной отца, Джорджиной Родригес. Снимок был сделан на одном из показов в рамках Недели моды в Милане, который они пару дней назад посетили вдвоем.

Джорджина Родрингес и Криштиану-младший