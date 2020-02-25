Февраль 25th, 2020

Как жена Хосни Мубарака правила Египтом

Семь лет назад британские газеты пересчитывали чемоданы, с которыми первая леди Египта якобы убегала в Лондон, и миллиарды на счетах семьи Мубарак в банках Великобритании и Швейцарии. Кейсов Louis Vuitton тогда чуть-чуть не хватило до ста, миллиардов оказалось то ли 50, то ли 70 – это примерно как шестая строчка всемирного списка Forbes.

Годы правления были ярко описаны Сюзанной Мубарак в книге мемуаров «30 лет на троне Египта».

Фактически ,жена президента и была настоящим главой страны. Именно она принимала все важные решения и даже руководила Египтом,когда муж попал в больницу.

Первая леди создавала бесконечные фонды имени себя, главный из которых – Международное движение женщин за мир – она хотела сделать чем-то вроде всемирного женского парламента. А помимо него – комитет по литературе и грамотности, движение против женского обрезания в Африке, союз помощи детям, национальный комитет материнства. В 1998-м она даже была удостоена Европейской премии академии наук и искусств за вклад в развитие африканского образования. Правда, мечтала о большем – получить Нобелевскую премию мира.

Она хотела сделать преемником младшего сына, Гамаля, остаться в положении «серого кардинала Египта» и править страной еще десятилетия и десятилетия. Но вместо этого весной 2011-го из спальни президентского дворца она переместилась в тюремную камеру.