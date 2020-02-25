Февраль 25th, 2020

Израиль и Палестина договорились о перемирии

При посредничестве ООН и Египта воюющим сторонам удалось договориться о прекращении огня.

Отмечается, что режим прекращения огня между сторонами вступил в силу в полночь по местному времени.

По данным армии Израиля, за последние сутки из Газы запустили более 40 ракет, около половины из них были перехвачены системой ПВО Железный купол.

Ответственность за обстрелы взяло на себя вооруженное крыло Исламского джихада Сарая Аль-Кудс, назвав их «военным ответом» на убийства в Хан-Юнисе и Дамаске трех его бойцов.

Также израильская авиация атаковала десятки связанных с Исламским джихадом целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы в воскресенье.

Минувшим днем обмен ударами возобновился и продолжался до последнего времени.