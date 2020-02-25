Февраль 25th, 2020

Илон Маск вышел в свет с мамой

Всегда интересно посмотреть на родителей известных и знаменитых людей.

Мама Илона Маска Мэй Маск- бывшая модель. Она воспитала троих детей, в том числе и знаменитого Илона Маска. Мэй Маск к тому же она еще и хороший специалист в области диетологии. В свое время окончила университет Фри-Стейт в Южной Африке

Много лет она работала ,как успешная модель и рекламировала разные бренды. Недавно Мэй Маск приняла участие в миланском показе на Неделе моды.

Несмотря на 71 год, Мэй Маск демонстрировала немецкую фирму Philipp Plein.

Своими снимками она поделилась в Іnstagram. По её словам, пришлось надев высокие каблуки ходить по подиуму, как в доброе старое время. Она благодарит фирму Philipp Plein, пригласившую принять участие в мероприятии. Её все очень понравилось и в дальнейшем Мэй Маск не откажется поддержать своих друзей.