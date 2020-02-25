Февраль 25th, 2020

Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным по делу о сексуальном насилии только в двух легких эпизодах

Такое решение приняли присяжные (7 мужчин и 5 женщин) Верховного суда Нью-Йорка. Сейчас есть только решение суда о факте виновности Вайнштейна, наказание ему суд еще не выбрал.

Присяжные признали продюсера виновным по двум пунктам из пяти в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании 3 степени. По трем тяжелыми обвинениями его вину признали недоказанной — речь идет о двух эпизодах «хищнического сексуального насилия» (predatory sexual assault) и изнасилования 1 степени.

Как отмечает CNN, по одному обвинению продюсеру грозит до 4 лет тюрьмы, но может быть и условное заключение, а по второму — от 5 до 25 лет тюрьмы. Сразу после заседания Вайнштейна взяли под стражу. Его защита уже заявил о намерении обжаловать это решение.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес продюсера со стороны женщин, дело основывалась на официальных обвинениях двух женщин: одна утверждает, что продюсер изнасиловал ее в 2013 году, вторая — он склонил ее к оральному сексу в 2006 году.