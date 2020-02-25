 
 
Февраль 25th, 2020

Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

вайнштейнАмериканского кинопродюсера Харви Вайнштейна признали виновным по делу о сексуальном насилии только в двух легких эпизодах

Такое решение приняли присяжные (7 мужчин и 5 женщин) Верховного суда Нью-Йорка. Сейчас есть только решение суда о факте виновности Вайнштейна, наказание ему суд еще не выбрал.

Присяжные признали продюсера виновным по двум пунктам из пяти в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании 3 степени. По трем тяжелыми обвинениями его вину признали недоказанной — речь идет о двух эпизодах «хищнического сексуального насилия» (predatory sexual assault) и изнасилования 1 степени.

Как отмечает CNN, по одному обвинению продюсеру грозит до 4 лет тюрьмы, но может быть и условное заключение, а по второму — от 5 до 25 лет тюрьмы. Сразу после заседания Вайнштейна взяли под стражу. Его защита уже заявил о намерении обжаловать это решение.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес продюсера со стороны женщин, дело основывалась на официальных обвинениях двух женщин: одна утверждает, что продюсер изнасиловал ее в 2013 году, вторая — он склонил ее к оральному сексу в 2006 году.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>