Глава МВФ призвала готовиться к обвалу мировой экономики из-за коронавируса

Георгиева напомнила, что фонд в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем. «Этот прогноз, однако, носит хрупкий характер и зависит от нормализации условий в странах с неэффективными и находящимися под воздействием стресса экономиками», — подчеркнула она.
Хотя Китай и США достигли предварительных договоренностей по торговле, тарифные войны «срезали 0,6% мирового ВВП в прошлом году», теперь же «чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба — подорвала [экономическую] активность в Китае», констатировала глава МВФ.
«Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными», — заявила Георгиева, добавив, что вероятность расширения эпидемии становится все реальнее.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2345 случаев, выздоровели более 20,6 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тыс.
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