Глава МВФ призвала готовиться к обвалу мировой экономики из-за коронавируса

Мировому сообществу следует готовиться к к неблагоприятному сценарию развития эпидемии коронавируса COVID-19 и не ожидать скорой ликвидации его последствий для глобальной экономики.Об этом заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с министрами финансов и главам центробанков стран G20 в Саудовской Аравии.

Георгиева напомнила, что фонд в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем. «Этот прогноз, однако, носит хрупкий характер и зависит от нормализации условий в странах с неэффективными и находящимися под воздействием стресса экономиками», — подчеркнула она.

Хотя Китай и США достигли предварительных договоренностей по торговле, тарифные войны «срезали 0,6% мирового ВВП в прошлом году», теперь же «чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба — подорвала [экономическую] активность в Китае», констатировала глава МВФ.

«Я докладывала G20, что даже в случае быстрого купирования вируса это скажется на росте в мире и Китае. Естественно, мы все надеемся на резкое и быстрое восстановление, однако, учитывая нынешнюю неопределенность, гораздо более мудрым решением стала бы подготовка к наименее благоприятным сценариям», — отметила глава МВФ.

В базовом сценарии МВФ прогнозирует снижение темпов роста экономики Китая на 0,4 процентного пункта до 5,6%, а мировой — на 0,1 п. п. Однако этот сценарий базируется на предположении, что «воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным», напомнила Георгиева.

«Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными», — заявила Георгиева, добавив, что вероятность расширения эпидемии становится все реальнее.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2345 случаев, выздоровели более 20,6 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тыс.