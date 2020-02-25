Февраль 25th, 2020

Федерер сделал операцию и выбыл на пять месяцев

Мировой теннис лишился одной из своих звезд на несколько месяцев. Швейцарец Роджер Федерер, который является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», был недавно прооперирован у себя на родине. Федерера беспокоило колено, на котором он перенёс операцию. Для восстановления Роджеру потребуется довольно много времени. Поэтому он уже заявил, что точно пропустит турниры в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Боготе (Колумбия), Майами (США), а также не сыграет на «Ролан Гаррос» во Франции. Как сообщил источник favoritnr1.com, правое колено довольно давно беспокоило Федерера, и только в феврале он решился на операцию.

Ранее ожидалось, что в предстоящем грунтовом сезоне швейцарец сможет выступить на главном событии – «Ролан Гаррос». Однако после операции врачи заявили о том, что сыграть во Франции Роджер не сможет. Что касается турниров, то Федерер расстроился из-за того, что не сможет поехать в Боготу. Это не турнир, а выставочный матч с немецким спортсменом Александром Зверевым. Изначально он был запланирован на ноябрь прошлого года, но тогда игру пришлось отменить из-за волнений в Колумбии, приведших к введению комендантского часа. Впрочем, с точки зрения рейтинга АТР этот матч нечего не значит, а вот пропуск остальных турниров может привести к тому, что Федерер не сможет защитить свои очки и покинет топ-5.

По оценкам экспертов, Федерер потеряет 3180 баллов, так что на его счету останется всего 3950 очков. Это чуть больше, чем есть сейчас у Зверева, который идет на седьмой строчке в рейтинге АТР. Поэтому можно сказать, что Федерер точно потеряет свое третье место в рейтинге, а возможно и приблизится к вылету из топ-10. С большой долей вероятности, в топ-3 рейтинга войдет российский теннисист Даниил Медведев. Для этого россиянину нужно не только защитить все очки, но и опередить австрийца Доминика Тима, который сейчас идет на четвертой строчке. Эксперты БК Лига Ставок (подробнее) дают хорошие коэффициенты на то, что Медведев подвинет Тима и впервые в карьере станет третьей ракеткой планеты.

К слову, Тим прокомментировал травму Роджера, отметив, что очень расстроен, что такой большой мастер вынужден будет пропустить почти полгода из-за травмы. Также австриец заявил, что если он готов к травяному сезону, то хорошо, если Роджер вернется в отличной форме.

Возвращение Федерера стоит ждать летом, когда начнется сезон турниров на травяном покрытии. Напомним, что Роджер является живой легендой. Он самый титулованный теннисист в истории турниров «Большого шлема», где Федереру удалось выиграть двадцать титулов. Восемь раз ему покорялся Уимблдон, шесть раз швейцарец выигрывал на Australian Open, еще пять побед было одержано на US Open, а вот французский «Ролан Гаррос» Федерер выиграл всего лишь один раз. Также в активе Федерера рекорд по количеству недель, когда он занимал первую строчку рейтинга АТР. Он был лидером общего зачета на протяжении 310 недель.