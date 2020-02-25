Февраль 25th, 2020

Эшли Грэм показала фото сына

Модель Эшли Грэм — девушка, вдохновляющая красавиц, имеющих лишний вес, поверить в себя и научиться выглядеть красиво. Сама Эшли, которая весит 91 кг при росте 175 см, считает, что любое тело априори прекрасно, надо только не бояться признать это и научиться правильно подбирать наряды. Кроме того, Эшли Грэм собственным примером доказала, что модельный бизнес открыт даже для девушек категории «plus size».

18 января 2020 года модель впервые стала матерью. У них с мужем,оператором Джастином Эрвином,родился мальчик.Сообщения об этом семья дружно разместила на своей странице в Инстаграм.

«Наша жизнь изменилась к лучшему», — написала знаменитость и поблагодарила фанатов за любовь и поддержку.

Совсем недавно семья разместила фото,на которых Эшли кормит новорожденного сына. Видно,что девушка совсем не беспокоиться о том,что выглядит на фото по домашнему.