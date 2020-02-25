Февраль 25th, 2020

Ещё один актёр из «Восьмого чувства» присоединился к «Матрице 4″

Съёмки «Матрицы 4″ Ланы Вачовски идут полным ходом в Сан-Франциско, и проект на ходу успевает подбирать оставшихся не пристроенными участников актёрского состава другого творения братьев-сестёр — прогрессивного сериала «Восьмое чувство». Как выяснилось, кастинг-лист продолжения культовой киносерии пополнил Брайан Дж. Смит.

Какая роль досталась Смиту, само собой, не разглашается, как и сюжет четвёртой части, где снимаются Киану Ривз (Нео), Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт Смит (Ниоба), а также Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис, Тоби Онвумере, Яхья Абдул-Матин II, Макс Римельт, Эрендира Ибарра и Приянка Чопра.

Портал Deadline сообщает, что Абдул-Матин II, возможно, играет молодого Морфеуса, а Хенвик якобы досталась роль этакой современной женской версии Нео.

Вачовски режиссирует фантастический боевик по сценарию, который написала совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Премьера состоится следующей весной.