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Элизабет Херли открыла секрет молодости

херлиЭлизабет Херли не перестает удивлять поклонников безупречным внешним видом, регулярно появляясь в купальниках своей марки на страницах Инстаграм и демонстрируя элегантные наряды. На протяжении долгого времени Элизабет при росте 173 см удерживает стабильный вес. По информации одних источников, он составляет 54 кг, по другим – 60 кг. Но, несмотря на достаточно откровенные снимки в купальниках, актриса никогда  не становилась моделью журналов для мужчин «Плейбой» и «Максим».

В интервью актриса рассказывает о секретах своей молодости. Актриса придерживается диеты. Элизабет рекомендует ежедневно утром выпивать по стакану теплой воды, воздерживаться от большого количества фруктов и не употреблять мучные продукты. В рацион здорового питания входят морепродукты, овощи, легкие супы и бурый рис.

Результат можно увидеть на фото,которые атриса сделала на отдыхе. В купальнике 54-х летняя Лиз выглядит потрясающе.

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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