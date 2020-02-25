Февраль 25th, 2020

Эбигейл Бреслин может сыграть главную роль в новой «Обители зла»

По сообщениям зарубежных инсайдеров, на главную роль Джилл Вэлентайн в экранизации видеоигры «Обитель зла 3″ претендует номинантка на премию «Оскар» Эбигэйл Бреслин («Маленькая мисс Счастье», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

Официально информация не подтверждена. Вместе с Бреслин второстепенные роли могут получить Самара Уивинг («Я иду искать») и Брентон Туэйтс («Пираты Карибского моря 5″). Имя потенциального режиссёра не сообщается.

Видеоигра «Resident Evil 3″ является ремейком третьей части 1999 года. Она была анонсирована в декабре прошлого года; её выход назначен на апрель 2020-го. Роль Джилл во франшизе «Обитель зла» исполняла Сиенна Гиллори. Джилл является главной протагонисткой в оригинальной видеоигре. В новом фильме она, будучи членом полицейского отряда S.T.A.R.S., снова будет зачищать Раккун-сити от нашествия зомби.

Недавно Эбигейл Бреслин появилась в продолжении «Zомбилэнда». На осень запланирован выход судебной драмы «Stillwater», где она сыграет дочь героя Мэтта Дэймона.