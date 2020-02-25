Доллар превысил 65 рублей впервые за 5 месяцев в РФ

Российский валютный рынок «накрыла глобальная паника», констатируют в обзоре аналитики Росбанка.
В понедельник, пока МосБиржа «отдыхала» из-за выходного дня, фондовые индексы в США обвалились на 3,2-3,7%, оказавшись на минимумах за полгода, биржи в Европе потеряли больше 3%, а цены на нефть просели ниже 56 долларов за баррель Brent.
Попытки восстановления во вторник пока выглядят вяло: сводный панъевропейский индекс EurоStoxx 50 снижается на 0,1%, фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,5%, а фьючерсы на Brent торгуются на отметке 56,46 доллара за бочку, дорожая на 0,34%.
По данным на вторник число заражений Covid-19 в мире превысило 80 тысяч человек. В то время как в Китае, согласно официальной статистике, эпидемия идет на убыль, еще 60 инфицированных выявлено в Южной Корее, где в общей сложности диагноз подтвержден у 893 больных. В Италии 7 человек скончались, а общее число заболевших превысило 230 человек, большинство из которых проживают в областях Ломбардия (172) и Венето (33).
Третий случай в стране подтвердили власти Испании — положительный результат дали анализы у гражданина, недавно посещавшего Италию.
«В рамках предстоящей недели ситуация с коронавирусом продолжит оставаться определяющей для отношения инвесторов к рисковым активам», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Пока капитал предпочитает стратегию бегства в «защитные гавани» в виде доллара и госдолга США.
Доходность 10-летних американских облигаций упала до минимальных за 3,5 года 1,38%, а 30-летних — до исторического минимума в 1,84%.
«Локально поддержать рубль могут экспортеры, если у них еще не продана валютная выручка к уплате НДПИ во вторник», — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Активная фаза налоговых выплат начинается 25 февраля и продлится до 28-го, что, впрочем, не гарантирует вернуть возвращение рубля на уровни прошлой недели, отмечает Росбанк: «Многое будет зависеть от настроений в сегменте торгуемых активов».
Растущая волатильность рубля — это «неприятный сюрприз» для иностранных инвесторов в российский госдолг, указывает Полевой: падающий курс транслируется в убытки для нерезидентов, вложивших 20 млрд долларов в облигации федерального займа за прошлый год.
Продолжая скупать долговые бумаги Минфина, инвесторы ставили на смягчение политики ЦБ РФ — в котировки ОФЗ уже заложено снижение ключевой ставки до 5,75%, но после капитуляции рынков и падения нефти такой сценарий — под вопросом, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.
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