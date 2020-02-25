Доллар превысил 65 рублей впервые за 5 месяцев в РФ

Рубль резко подешевел на Московской бирже во вторник, догоняя рухнувшие накануне мировые фондовые индексы и цены на нефть.Курс доллара с первых сделок же на валютной сессии подскочил на 78 копеек, а к 12.17 мск достиг отметки 65,49 рубля — максимальной с 9 октября (+1,44 рубля). Евро подорожал на 1,59 рубля, до 71,1175 рубля, оформив пик с начала декабря.

Российский валютный рынок «накрыла глобальная паника», констатируют в обзоре аналитики Росбанка.

В понедельник, пока МосБиржа «отдыхала» из-за выходного дня, фондовые индексы в США обвалились на 3,2-3,7%, оказавшись на минимумах за полгода, биржи в Европе потеряли больше 3%, а цены на нефть просели ниже 56 долларов за баррель Brent.

Попытки восстановления во вторник пока выглядят вяло: сводный панъевропейский индекс EurоStoxx 50 снижается на 0,1%, фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,5%, а фьючерсы на Brent торгуются на отметке 56,46 доллара за бочку, дорожая на 0,34%.

На внебиржевевых торгах в понедельник курс доллара подскакивал до 65,8 рубля. «Очевидно, что рубль полностью повторяет динамику рисковых активов в мире, где переключение из режима risk-on в risk-off происходит по всему спектру рынков», — говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

По данным на вторник число заражений Covid-19 в мире превысило 80 тысяч человек. В то время как в Китае, согласно официальной статистике, эпидемия идет на убыль, еще 60 инфицированных выявлено в Южной Корее, где в общей сложности диагноз подтвержден у 893 больных. В Италии 7 человек скончались, а общее число заболевших превысило 230 человек, большинство из которых проживают в областях Ломбардия (172) и Венето (33).

Третий случай в стране подтвердили власти Испании — положительный результат дали анализы у гражданина, недавно посещавшего Италию.

«В рамках предстоящей недели ситуация с коронавирусом продолжит оставаться определяющей для отношения инвесторов к рисковым активам», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Пока капитал предпочитает стратегию бегства в «защитные гавани» в виде доллара и госдолга США.

Доходность 10-летних американских облигаций упала до минимальных за 3,5 года 1,38%, а 30-летних — до исторического минимума в 1,84%.

«Локально поддержать рубль могут экспортеры, если у них еще не продана валютная выручка к уплате НДПИ во вторник», — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Активная фаза налоговых выплат начинается 25 февраля и продлится до 28-го, что, впрочем, не гарантирует вернуть возвращение рубля на уровни прошлой недели, отмечает Росбанк: «Многое будет зависеть от настроений в сегменте торгуемых активов».

Растущая волатильность рубля — это «неприятный сюрприз» для иностранных инвесторов в российский госдолг, указывает Полевой: падающий курс транслируется в убытки для нерезидентов, вложивших 20 млрд долларов в облигации федерального займа за прошлый год.

Продолжая скупать долговые бумаги Минфина, инвесторы ставили на смягчение политики ЦБ РФ — в котировки ОФЗ уже заложено снижение ключевой ставки до 5,75%, но после капитуляции рынков и падения нефти такой сценарий — под вопросом, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.