Февраль 25th, 2020

Диетологи нашли продукты с эффектом замедления старения

Диетологи нашли продукты с эффектом замедления старения — конечно же старение остановить нельзя, но замедлить как оказалось возможно.

Опыты, проводившиеся специалистами Вашингтонского Университета, позволили ученым сделать соответствующее заключение о «продуктах молодости». Таковыми, по их мнению, являются капуста и авокадо.

По словам исследователей, основными признаками начавшегося старения в организме являются потеря энергии и ощущение быстрого утомления. Брокколи и другие виды капусты, а также в авокадо содержат в себе вещества, которые помогают бороться с этими нежелательными проявлениями физического увядания.



В частности, речь идет о таком компоненте, как никотинамид. Его в качестве добавки к рациону давали лабораторным крысам, и эксперименты подтвердили, что данное вещество улучшает характеристики работы организма. При этом ученые убеждены, что результаты опыта могут быть применимы к человеку. По их словам, человеческое тело тоже теряет способность вырабатывать никотинамид с возрастом, в то время как его поступление с пищей способно отсрочить старение.



«В ходе опытов пожилым животным давали это вещество, выделенное из брокколи и авокадо, и их метаболизм почти не отличался от метаболизма молодых животных. Кроме того, что они были полны сил, у них улучшилось зрение, состояние печени и костей, они даже не набрали лишний вес, несмотря на усиленное питание», — сообщили авторы проекта.