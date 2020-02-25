Февраль 25th, 2020

Бритни Спирс сделали предложение

Бритни Спирс сделали предложение и ее жених почти вдвое младшее. Девушка почти согласна — пишут американские таблоиды.

26-летний фитнесс-тренер Сэм Асгари серьезно настроен по поводу своей женитьбы на 38-летней певице Бритни Спирс. Разница в возрасте смущает многих, в их числе и некоторых родственников парня, однако он подтверждает, что в их отношениях царит полное взаимопонимание. А не это ли самое главное?

На вопросы журналистов Сэм отвечает прямо — намерение повести Бритни под венец у него определенно есть, так как в этом он видит закономерное продолжение их истории.

«Весь смысл серьезных отношений заключается в том, чтобы в конечном итоге взять на себя юридические обязательства друг перед другом», — заявил парень.

Будучи в отношениях с Асгари, Спирс действительно перестала уходить в депрессии и вести себя вызывающе на публике. Общение с молодым тренером явно пошло ей на пользу.