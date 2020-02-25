Февраль 25th, 2020

Белла Хадид восстанавливает пошатнувшееся здоровье в сауне в Париже (фото)

Несколько часов назад 23-летняя Белла Хадид поделилась серией новых фото, сделанных в спа-центре Dior Prestige, расположенном в центре Парижа. На снимках модель предстала без одежды, макияжа на лице и укладки. На одном из новых фото Хадид позирует в одном белоснежном махровом полотенце, а на другом прикрывает обнаженную грудь рукой. На процедуры Белла пришла, чтобы немного расслабиться и восстановить ослабленное здоровье.

Это не реклама. Просто хочу рассказать об этом замечательном месте в Париже. Каждый раз, когда моя иммунная система немного ослаблена, я точно знаю, куда мне идти,

— рассказала звезда.

Белла Хадид

В Париж Белла Хадид прибыла из Милана, где накануне участвовала в дефиле в рамках Недели моды. Модель решила завершить свою поездку чуть раньше запланированного из-за вспышки коронавируса в Италии. По этой же причине, к слову, Джорджо Армани накануне объявил об отмене своего модного шоу: дизайнер заявил, что показ его новой коллекции в целях безопасности пройдет за закрытыми дверями в пустом зале, а увидеть его можно будет только с помощью онлайн-трансляции.

Как раз после этого заявления Армани Белла Хадид приняла решение покинуть Италию. В инстаграме модель опубликовала селфи, сделанное на борту самолета, следующего в Париж — на этом снимке Белла позирует в защитной маске на лице. В посте звезда призвала всех подписчиков в разгар эпидемии заботиться о своем здоровье и безопасности.