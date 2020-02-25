Ангар с единственной жилой комнатой оценили в 1 млн. дол

Необычный дом появился на просторах штата Флориды в округе Семинол (США) после того, как один оригинал, которого зовут Дэн Шоу (Dan Shaw), решил построить авиационный ангар для своего легкого самолета. Неугомонный пилот планировал, что огромный ангар станет заодно и гостевым домом для его друзей-летчиков на его лесистом участке земли площадью 10 га и местом для самолета.

Много лет креативный владелец создавал необычное убежище, превратив его в …настоящий мини-городок, повторяющий американский стиль градостроительства 40-х годов прошлого века.

Как признается мужчина, он потерял счет финансовым вложениям, создавая необычный мир внутри стандартного с виду дома, ведь оформление интерьера, где любой предмет мебели и быта, телефоны, пишущие машинки, вентиляторы и другие вещи середины 20-го века он собирал по крупицам и только оригинальные. В этом раритетном мире нет подделок, даже мелкие детали соответствуют тому времени.

Все винтажные предметы он приобретал на интернет-площадках craigslist, eBay или разыскивал в сараях, гаражах, чердаках у своих друзей, знакомых, родственников и соседей. Внутри уникального дома-города разместилис настоящий …шестиместный самолет компании «Сессна» (Cessna), несколько раритетных автомобилей, ирландский паб, телефонная будка, уличные фонари, мэрия с одной комнатой, гостиница с необычным номером и даже ратуша.

Все это скрывается за тем невзрачным фасадом, который люди видят, проходя по улице, но стоит зайти во двор, как менеджер с загадочной улыбкой предложит нажать всего лишь одну кнопку на пульте управления. Вот в этот момент перед взором посетителей поднимется большая часть переднего фасада – огромные гаражные ворота. После этого и можно будет свободно отправиться путешествовать по улочкам прошлого. Как правило, на прогулку решаются не сразу, потому что потрясения достаточно сильные и нужно некоторые время, чтобы гости пришли в себя.

Свой необычный дом-город предприимчивый хозяин назвал «Дэнвилл» (Danville), а себя провозгласил мэром, хотя жителей этой «административной» единице всего два – он и его супруга, которая и проголосовала за него на «выборах». Дэн таким образом шутит, когда дает интервью или сам представляет свое детище, ведь слава о столь необычном сооружении разнеслась чуть ли не по всей стране и многие устремляются в эти места, чтобы лично убедиться этом.

Именно повышенное внимание побудило владельца обустроить отельный номер, который является единственной жилой зоной, правда не совсем обычной. Этот номер лучше назвать резиденцией, созданной в виде ячеек, в которой есть благоустроенная спальня с кроватью огромных размеров, полноценная кухня и ванная комната. Также имеется место, где можно устроить гостиную или кинозал с экраном во всю стену – все зависит от предпочтений постояльцев.