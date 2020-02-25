Февраль 25th, 2020

Александр Цекало с очередной молодой женой поехал на отдых

Александр Цекало давно прославился своей любвеобильностью. Благодаря своему положению и харизме,он пользуется большим успехом у женщин. Даже не смотря на плохой характер.

Некоторые из его многочисленных романов таки заканчивались браком.

Первой женой Александра Цекало была коллега по квартету «Шляпа» Алена Шиферман. Пара распалась через год совместной жизни.

Второй супругой артиста и шоумена стала Лолита Милявская, с которой Александр прожил в счастливом браке десять лет. У Александра и Лолиты родилась дочь Ева. Пара развелась в 2000 году, одновременно с распадом группы.

Следующей женой стала родная сестра Веры Брежневой-Виктория Галушка.

У пары растет дочь Саша и сын Михаил.

В конце 2018 года Цекало был замечен с новой молодой подругой-Дариной Эрвин.

Цекало обнимался и целовался с девушкой, а в перерывах шептался с ней и целовал руки. В январе 2019 года Александр расставил все точки над «i». Шоумен сообщил, что уже давно развелся с Викторией, потому называть Дарину любовницей неправильно. По словам Цекало, он намерен жениться на новой избраннице.

В марте 2019 года стало известно, что Цекало и Эрвин тайно поженились. Дарина стала четвертой супругой шоумена.