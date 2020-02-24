Февраль 24th, 2020

«Вся Газа сотрясается от взрывов»: ЦАХАЛ перешел в наступление







Судя по всему, израильские власти решили отбить охоту у исламистов испытывать ЦАХАЛ на прочность. ВВС стали наносить по сектору серьезные удары, арабы в Газе сообщают о мощных взрывах в укреппунктах Бурак и Малак. По словам очевидцев, «вся Газа сотрясается от взрывов».



Некоторое время назад появились сообщения о точечной ликвидации – мотоциклист, которого ракета настигла в квартале Дир-Баллах, доставлен в больницу «аль-Шифа» в практически безнадежном состоянии.





По сообщению ЦАХАЛа, за сегодняшний день (до шести часов вечера) из Газы было выпущено порядка 50 ракет, 90% из них сбиты комплексами ПРО «Железный купол», «согласно политике реагирования на воздушные угрозы». По всей видимости, имеется в виду, что сбиваются только те ракеты, траектория которых угрожает населенным пунктам.



Около семи часов вечера «Исламский джихад» начал намекать на перемирие, однако вследствие последних событий там передумали и объявили, что намерены мстить Израилю за гибель своего боевика.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Нафтали Беннет проводят постоянные совещания с армейской верхушкой.



По сообщениям из Газы, исламистские группировки договорились между собой о прекращении огня в 22:00 и передали этот «мессидж» израильским властям по разным каналам.



https://www.9tv.co.il/item/10720