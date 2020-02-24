Февраль 24th, 2020

В Турции прошел антикремлевский митинг-протест против оккупации Крыма

Вчера, в день поражения большевистских орд от немцев и поляков, в Стамбуле на площади Бейазит состоялся митинг-протест против оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.





Фото: facebook.com/CGUinIstanbul



Организатором акции протеста выступил Крымскотатарский центр в Стамбуле. В нем приняли участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов.



Участники держали плакаты с надписями: «Вчера Сталин, сегодня Путин», «Останови преступление Кремля, верни украденное», «Крымские татары не сдадутся» и другие.



Также участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.







«В опасности. Единственный крымскотатарский ТВ канал под угрозой закрытия», — было написано на одном из плакатов.







«Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении — они не имеют возможности соблюдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие на Крыме, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии», — написала в сообщении о проведении митинга корреспондент Украинского культурного общества Алия Усенова.







Как известно, Украина продолжит преследование России в международных судах с целью привлечения ее к юридической ответственности за действия на Крыме и Донбассе.