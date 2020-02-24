Февраль 24th, 2020

В «СН» собирается пересмотреть языковой закон

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко считает, что принятие языкового закона создало много рисков для общества в целом и для новых депутатов

«В этом языкового закона есть вопросы. Например, штрафы за использование языка в сфере услуг», — отметил Ткаченко.

По словам политика, нардепы на базе парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглого стола по языковому вопросу.

«По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали Слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенной, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка «, — рассказал Ткаченко о дальнейших планах» Слуги народа «.

Что же касается самого закона, то его принятия, по словам депутата, «заложило много рисков».

«Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Совета заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов», — подчеркнул Ткаченко.