Февраль 24th, 2020

В Британии издана книга о военных действиях СССР против Израиля в 1967 — 1973 годах

Египтяне форсируют Суэцкий канал, октябрь 1973

«Советско-израильская война 1967 — 1973 гг.» — так называется новая книга Изабеллы Гинор и Гидеона Ремеза, из которой становится ясно, что СССР был прямым участником конфликта между Египтом и Израилем, который на протяжении семи лет трижды перерастал в полномасштабную войну.

Авторы проанализировали множество документов на иврите, русском и английском языках, чтобы собрать воедино события тех семи лет. Одним из наиболее интересных источников стали воспоминания о Войне на истощение и Войне Судного дня, написанные советскими военными в конце 1980-х годов.

Гинор и Ремез убедительно демонстрируют, что Советский Союз был не только закулисным кукловодом, а советские военнослужащие выполняли не только функции советников и инструкторов, обучавших египетских коллег, но и сражались вместе с ними. Более того, в этой войне на стороне Египта участвовали несколько подразделений, полностью укомплектованных советским личным составом. В первую очередь, это касается сил ПВО.

Советские пилоты играли ключевую роль в миссиях египетской авиации над Синаем в 1968 году. Затем, в декабре 1969 года, в Египет прибыла эскадрилья советских истребителей МиГ-21. Ими управляли советские пилоты, о чем свидетельствуют записи перехваченных переговоров на русском языке. В небе над Египтом советские и израильские летчики сражались друг против друга. Например, 30 июля 1970 года израильские самолеты сбили четыре советских МиГ-21, но официальных заявлений об участии СССР в войне не последовало, поскольку Израиль хотел избежать дальнейшей эскалации.

Другие действия СССР также имели существенные последствия. Например, участие русских в потоплении израильского корабля «Эйлат» в октябре 1967 года помогло убедить США снять эмбарго на поставки оружия Израилю.

Израильский ракетный катер «Эйлат»

Египет начал готовиться к новой войне с Израилем сразу после подписания президентом Садатом в 1971 году договора о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. Гинор и Ремез отмечают, что операция по форсированию Суэцкого канала, как следует из египетских источников, была проведена «при полномасштабном сотрудничестве с нашими советниками из СССР».

В 1998 году во время торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины участия СССР в войне 1973 года, со сцены говорилось о том, что помимо пяти тысяч советников, около полутора тысяч советских военнослужащих непосредственно «принимали участие в боевых операциях». Одним из доказательств этого является израильский танк, захваченный советским спецназом в 1973 году (по другим данным, танк был захвачен в 1982 году в ходе Ливанской войны, — прим. ред.). Сейчас этот танк находится в Центральном музее бронетанковых войск в подмосковном городе Кубинка.

В 1973 году Советский Союз не хотел слишком втягиваться в израильско-египетское противостояние, поскольку военная помощь Каиру обходилась очень дорого, и в то же время не мог полностью выйти из него, так как гибридная война с Израилем отвечала его интересам.

Египет и Советский Союз создали миф о том, что советских военных якобы выгнали из страны, хотя на самом деле ничего подобного не происходило. Гинор и Ремез доказывают, что развертывание замещающих сил и прием «высланных» начались заблаговременно. Советский ВМФ перебросил морскую пехоту в Восточное Средиземноморье на случай возможного использования в зоне Суэцкого канала, а резервирование номеров в одной из киевских гостиниц для членов семей военнослужащих, возвращающихся из Египта, было явным признаком предварительного планирования, а не реакции на внезапный выход страны-сателлита из повиновения.

Авторы делают вывод, что оба партнера извлекли выгоду из этой уловки. Советы продемонстрировали, что дорогостоящая военная экспедиция закончена, а египтянам было лестно выглядеть более мощной военной силой, чем на самом деле.

Майкл Вивер, networks.h-net.org

http://hadashot.kiev.ua/content/v-britanii-izdana-kniga-o-voennyh-deystviyah-sssr-protiv-izrailya-v-1967-1973-godah