Февраль 24th, 2020

В Бельгии археологи обнаружили таинственные стены из человеческих костей

Стены из человеческих костей были обнаружены археологами при раскопках в окрестностях знаменитого собора Святого Бавона в Генте. Были раскопаны девять стен, сложенных из бедренных и большеберцовых человеческих костей, рассказали археологи.

Конструкции из человеческих костей хорошо известны в таких местах, как парижские катакомбы, склеп Седлец в Чехии и склеп капуцинов при Санта-Мария-делла-Консезионе в Риме. Однако, это первая организованная структура из костей, обнаруженная в регионе Фландрия и в Бельгии вообще. На средневековых кладбищах ранее находили эксгумированные кости, хранившиеся в небольших склепах, которые часто возводили у стен церкви, но они просто хранились там, их не использовали как строительный материал.

Кости регулярно очищались с городских кладбищ, потому что пространства для захоронений не хватало. При этом, по вере в воскресение плоти, кости не могли быть просто выброшены. Стены собора Святого Бавона были, вероятно, построенные после одной такой очистки. При этом письменных записей о расчистке кладбища того времени отсутствуют. Радиоуглеродный анализ показал, что кости датируются второй половиной 15 века, а керамика, найденная рядом со стенами, относится к 17 или первой половине 18 века. Исследования продолжаются, чтобы попытаться подтвердить гипотезу об очистке кладбища.

Почему кости (пусть и с кладбища) были преобразованы в стены, остается загадкой, как и общая цель создания этого сооружения. Еще одна странность заключается в том, что в стенах нет костей рук, только кости ног и черепа. Археологи уже заявили, что стены из костей не станут частью экспозиции собора. Кости будут удалены, чтобы освободить место для строительства нового центра для посетителей, посвященного великому шедевру собора, знаменитом Гентский алтарь работы Яна и Хуберта Ван Эйков.