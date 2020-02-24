Февраль 24th, 2020

Ученые открыли самоорганизацию травы

Ученые открыли самоорганизацию травы — сперва явление было обнаружено в Африке, но подобные феномены по мнению исследователей могут быть и в других регионах.Ученые утверждают, что «ведьмины круги» в Намибии, которые остаются одной из важнейших загадок биологии, возникают благодаря самоорганизации травы, пишет Explourer.



Эту гипотезу доказали, опираясь на аналогичный феномен, открытый на территории Западной Австралии.

Намибийские «ведьмины круги» представляют собой расположенные примерно на одинаковом расстоянии друг от друга круги голой земли в окружении трав. Встречаются эти образования в засушливых районах страны, и ученые продолжают спорить об их природе.