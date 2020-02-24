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Ученые — крупнейшая река Америки полностью исчезнет

Ученые из Колорадского университета установили, что единственной причиной высыхания реки Колорадо стало изменение климата. Компьютерное моделирование показало, что она в будущем может высохнуть полностью. Исследователи объяснили, что в первую очередь изменение климата затронуло запасы снежного покрова в бассейне реки Колорадо, которая ее питает. Если ранее большая часть воды, которая исторически производилась здесь, попадало в русло реки, то теперь она испаряется.   Поэтому большая часть воды, которая могла попасть в реку, испаряется.

Ученые также смоделировали будущие изменения бассейна реки Колорадо. Так они установили, что если тенденция сохранится и среднее повышение температуры на 1,4°C сохранится, то годовое количество воды в реке сократится на 11%.

Моделирование климата также показало, что в дальнейшем появится угроза полного высыхания реки Колорадо. Это отразится на примерно 40 млн жителей США, а также многочисленных сельскохозяйственных угодий на юго-западе страны.

Исследователи Колорадского университета отметили, что эти признаки «должны беспокоить общественность». По их мнению, подобные явления ожидают и другие природные водные потоки. В будущем это приведет к острой нехватке воды в некоторых регионах.

Category: Новости, США ﻿
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