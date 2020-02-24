Ученые — крупнейшая река Америки полностью исчезнет

Ученые также смоделировали будущие изменения бассейна реки Колорадо. Так они установили, что если тенденция сохранится и среднее повышение температуры на 1,4°C сохранится, то годовое количество воды в реке сократится на 11%.

Моделирование климата также показало, что в дальнейшем появится угроза полного высыхания реки Колорадо. Это отразится на примерно 40 млн жителей США, а также многочисленных сельскохозяйственных угодий на юго-западе страны.

Исследователи Колорадского университета отметили, что эти признаки «должны беспокоить общественность». По их мнению, подобные явления ожидают и другие природные водные потоки. В будущем это приведет к острой нехватке воды в некоторых регионах.