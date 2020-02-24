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ЦАХАЛ: по Израилю совершено 50 пусков ракет. «Железный купол» перехватил около 90%

ЦАХАЛ: по Израилю совершено 50 пусков ракет | Фото:


Террористы «Исламского джихада» совершили 50 пусков ракет по территории Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«К 18:00 было выявлено около 50 пусков с территории сектора Газа по территории Израиля», –сказано в сообщении.

Уточняется, что система «Железный купол» перехватила около 90% снарядов, выпущенных из Газы.

ВВС и танковые войска нанесли удары по объектам «Исламского джихада». Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В заявлении говорится, что израильские ВВС и танковые войска наносят удары по семи объектам «Исламского джихада», расположенных в секторе Газы.

Tags: , , | Category: Израиль, Новости ﻿
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