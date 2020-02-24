Тарантино приехал в израильскую больницу «Ихилов» навестить жену и сына

Голливудский режиссер, автор культовых фильмов был снят израильскими папарацци во время визита к новорожденному.
Тарантино в больнице «Ихилов». Фото: Моти Лавтон
В простых джинсах, с чашкой кофе в руке: знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино, впервые ставший на днях отцом, приехал навестить жену и новорожденного сына в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве. Об этом сообщил в понедельник, 24 февраля, сайт светской жизни PРlus.
О беременности Даниэлы Пик стало известно в августе 2019 года, через 9 месяцев после свадьбы в Лос-Анджелесе. Рожать супруги решили в Израиле.
Поначалу ходили слухи о том, что молодожены ожидают дочку, причем источником дезинформации стал сам Тарантино, в одном из интервью обронивший фразу, истолкованную в качестве намека на пол будущего ребенка.
Но в субботу, 22 февраля, стало известно, что родители подарили миру мальчика.
Эта романтическая история любви началась в 2009 году, когда всемирно известный кинорежиссер Квентин Тарантино прибыл в Израиль в рамках мирового рекламного тура фильма «Бесславные ублюдки».
На светском приеме его познакомили с очаровательной молодой певицей Даниэлой Пик, дочерью Цвики Пика, поп-певца и кумира нескольких поколений израильтян. Девушка покорила сердце приезжей знаменитости, но затем пара рассталась — только для того, чтобы в 2017 году возобновить отношения, которые на этот раз завершились свадьбой.
В январе 2020 года голливудский режиссер рассказал в интервью приложению «7 лейлот» к газете «Едиот ахронот», как проходила беременность:
«Моя жизнь здесь (в Израиле) прекрасна. Даниэла дома, и это замечательно. Мы ждем ребенка, супруга на седьмом небе от счастья. А я счастлив только от одного взгляда на нее. Днем я в кабинете пишу книгу, Даниэла готовит обед. Потом мы вместе обедаем. Вечером ужинаем, потом смотрим что-то или еще чем-нибудь занимаемся. Потом идем спать. Иногда я возвращаюсь в кабинет, немного пишу и иду в спальню к супруге. Знаете, я живу обычной жизнью, которой у меня никогда не было. Такой обычной и настоящей жизнью. И я счастлив».
Голливудский режиссер, автор культовых фильмов был снят израильскими папарацци во время визита к новорожденному.
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