Февраль 24th, 2020

Сандра Буллок опубликовала фото со сьемок нового фильма

Актриса Сандра Буллок появляется на экране нечасто, она может позволить себе выбирать сценарии на свой вкус.У Сандры Буллок есть своя звезда на «Аллее славы» в Голливуде. Ее фильмография наполнена и крайне гениальными картинами, и полными провалами. Она по праву считается звездой киноиндустрии мирового класса.

Недавно в сети появились снимки со сьемок фильма «Непрощенная»,который снимается в Ванкувере.

По сюжету,героиня Сандры,отсидев срок за тяжелое преступление,возвращается в общество .Но общество ее не прощает и не принимает.Рут предстоит найти свою младшую сестру,которую ей пришлось оставить много лет назад. Таким образом,Рут хочет реабилитироваться в глазах бывших друзей.

Производством фильма занимается стриминговый сервис «Netflix»