Февраль 24th, 2020

Рейтинг Зеленского упал почти вдвое, рейтинг Порошенко вырос

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до 40 процентов. Именно столько голосов он получил бы, если бы выборы прошли в течение недели. Об этом свидетельствуют данные аналитической организации «Центр Разумкова».

На президентских выборах в 2019 году Зеленский победил с результатом в 73 процента голосов. Таким образом, его рейтинг к февралю 2020 года упал почти вдвое. Кроме того, уровень доверия к президенту снизился с рекордных 79 процентов в сентябре до 51 процента в феврале. Это по-прежнему самый высокий результат среди бывших кандидатов на пост главы государства, однако предпочтения украинцев по поводу других политиков изменились.

Так, 15,3 процента отдали бы голоса за Юрия Бойко. Экс-президент Петр Порошенко — согласно опросу, у него третье место с результатом в 13,5 процента голосов.