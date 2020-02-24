Февраль 24th, 2020 Работа на дому для пенсионеров Что надо знать для того, чтобы найти работу на дому для пенсионера Мечтают ли наши граждане о пенсии? Для многих жизнь на пенсии ассоциируется с бедностью, и это верно: на социальные пособия не прожить. Поэтому пенсионерам нужна подработка. Разумным решением будет работа на дому для пенсионеров. Есть много ресурсов, предлагающих работу на дому с ежедневной оплатой — Кликай! Возраст работе не помеха. Чтобы это доказать, я узнал, как заработать пенсионеру, и составил список лучших способов. Реально ли найти такую подработку Многие переживают, реально ли подработать пенсионеру. Весь интернет испещрен предложениями о надомной работе, но как отличить мошеннические предложения от реальных? Для этого надо знать несколько простых вещей, о которых поговорим ниже. Прежде всего, не следует принимать решение сразу. Надо тщательно проанализировать все вакансии, изучить их плюсы и минусы. Чтобы не попасть в лапы мошенников, достаточно несколько простых вещей: обязательно читайте отзывы о всех организациях, предлагающих подработку. Для этого достаточно набрать в поисковике фразу (название организации) отзывы. Если там пишут негатив, то сразу перелистывайте, не рассматривайте;

сразу игнорируйте любые предложения, где нужно вносить какие-то деньги. Солидные работодатели сами предлагают деньги. Если кто-то попросит сделать взнос, какими бы обстоятельствами это ни мотивировали, сразу отказывайтесь. Это почти наверняка мошенники;

если Вы не обладаете навыками финансовой грамотности, старайтесь не вступать ни в какие финансовые пирамиды, брокерские конторы, кооперативы. Среди них огромное количество мошенников, которые выманивают у граждан деньги. Играть ли на бирже? Это каждый решает сам. Тысячи людей сколотили себе состояние, играя на биржах, но миллионы проиграли. Статистика говорит, что до девяносто пяти процентов игроков теряют деньги. Играть на бирже можно, но нельзя считать это заработком, так как доход не гарантируется;

самые лучшие предложения — это те, где предлагают оплачиваемые тестовые задания. С большой долей вероятностью это добросовестные работодатели;

старайтесь не обращать внимание на предложения типа «сборка ручек на дому». На самом деле ручки давно собирают Китае на автоматических линиях, а лицо, разместившее это предложение, скорее всего, вводит вас в заблуждение. Больше общайтесь на специализированных форумах, в социальных сетях и узнавайте все тонкости той или иной работы. Какие виды работ можно найти в интернете Есть большое количество видов надомной работы для пенсионеров. Все зависит от способностей и индивидуальных особенностей личности пенсионера. Те, кто хорошо разбираются в информационных технологиях, могут зарабатывать очень прилично. Вот лишь несколько наиболее популярных вакансий: администратор интернет-магазина. Задача: организовать работу магазина. Это удаленная работа, то есть можно работать прямо из квартиры. Нужно будет наполнять магазин товарами, делать описания товаров, оформлять карточки, отслеживать поступление денег, формировать отчеты руководителю и тому подобное;

специалист по SMM. Это интернет-продвижение сайтов. До тех пор пока будут существовать интернет магазины, будут востребованы и такого рода специалисты. Надо иметь навыки по ведению и продвижения сайтов;

помощник предпринимателя. Современному предпринимателю на все не хватает времени. Он готов делегировать часть своих функций другому человеку, находящемуся в интернете. Задачи: вести переписку, отслеживать отправку и получение товаров, делать рассылки, оформлять отчеты, искать информацию;

оператор колл-центра на домашнем телефоне. Это одна из лучших вакансий для пенсионера. Задачи оператора — обзвон потенциальных клиентов. Нужно будет делать так называемые холодные звонки по базе данных и предлагать какие-то товары и услуги. Работа несложная, но требует терпения и стессоустойчивости. Надо быть готовым к тому, что на том конце трубки могу нагрубить;

работа на дому по созданию сайтов. Эта услуга до сих пор востребована. Предприятия развиваются, им требуются сайты и новые страницы;

работа копирайтером. Тоже одна из наиболее подходящих вакансий для пенсионеров. Смысл в том, что необходимо писать тексты на заказ. Тексты различного типа: информационные, продающие, под ключевые запросы и тому подобное, даже политические (перед выборами). Есть много и других работ. Найти их можно на специализированных сайтах-агрегаторах предложений от работодателей. Вы хотите эмигрировать — мы знаем куда

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