Представлен тизер фильма с Хью Джекманом в главной роли.

Телеканал НВО выпустил тизер нового фильма с Хью Джекманом в главной роли. Женскую роль исполнит Эллисон Дженни.
Режиссером ленты выступил Кори Финли. Сюжет фильма основан на реальной истории Фрэнка Тассоне, директора престижной школы в богатом пригороде Нью-Йорка. Выпускники Фрэнка поступают в лучшие университеты США, родители и фонды щедро спонсируют его работу, а на страницах газет регулярно печатают его совместные фотографии со знаменитыми политиками и спортсменами. Но за всем этим скрывается преступная схема, которая неминуемо станет достоянием общественности.
Фильм появится в прокате в апреле этого года.
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