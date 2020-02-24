Февраль 24th, 2020

По Израилю выпущены еще 14 ракет, 12 сбиты

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что террористы Газы выпустили по Израилю 14 ракет.



12 ракет перехвачены системой ПРО Железный Купол”.



На месте падения ракеты в Сдероте действуют полицейские саперы и работники социальных служб, оказывающие помощь жителям. пострадавшего района.

Две ракеты упали на территории Сдерота. Одна ракета упала во дворе детского сада, где никого не было, но ущерб был нанесен. Вторая – во дворе частного дома. Нет сообщений о пострадавших.

В 13:28 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские ВВС вновь наносят удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газы.

Хамасовский «Палестинский информационный центр» передает, что удар был нанесен по объекту «Хитин» к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Агентство Safa сообщает: сначала удар по цели к западу от Хан-Юниса нанес беспилотный самолет, выпустивший одну ракету, потом израильские истребители выпустили еще четыре ракеты по той же цели.

Информация уточняется.