Февраль 24th, 2020

От кашля и насморка: врачи посоветовали растения, которые помогают не хуже лекарств





По словам медиков, алоэ и каланхое являются природными биостимуляторами, которые эффективно помогают при многих болезнях не хуже любых лекарств.



При простуде помогают листья алоэ, которые нужно употреблять с медом. При насморке помогает свежий сок алоэ. Врачи советуют развести его с кипяченой водой в соотношении 1:10 и закапывать такие капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день. При кашле также помогает сок алоэ с медом. Курс лечения — не менее недели.



Еще одно растение – доктор – каланхое.



При заболевании горла. Сок растения каланхоэ смешивают пополам с водой и полощут горло несколько раз в день. По словам экспертов, боль в горле быстро прекратится.



При воспалении век так же поможет каланхое . У людей, которые много работают на компьютере, глаза и веки краснеют, из-за появляется воспалдение век. Помогает сок каланхое. Медики советуют капать по 1-2 капли 3-4 раза в день.