Февраль 24th, 2020

Найден свидетель запуска российской ракеты по малайзийскому Boeing в Донбассе

Следователи нашли «свидетеля» запуска ракеты по малайзийскому Boeing в Донбассе. Об этом заявил глава международной совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке, передает CBS.



«Я бы сказал, что у меня есть очевидец», — сообщил Вестербеке, отвечая на вопрос, есть ли свидетель запуска ракеты. Подробностей он не привел.



По его версии, ракету запускали с помощью российского зенитного комплекса «Бук».



При этом, считает Вестербеке, в течение последних пяти лет российская сторона вообще не помогала расследовать дело: не предоставила необходимую информацию и доказательства. По его словам, Россия должна была признаться, что «сделала ошибку», сделала «то, чего не должно было случиться», но этого не последовало.



Отсюда