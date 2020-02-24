Найден свидетель запуска российской ракеты по малайзийскому Boeing в Донбассе

Следователи нашли «свидетеля» запуска ракеты по малайзийскому Boeing в Донбассе. Об этом заявил глава международной совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке, передает CBS.
«Я бы сказал, что у меня есть очевидец», — сообщил Вестербеке, отвечая на вопрос, есть ли свидетель запуска ракеты. Подробностей он не привел.
По его версии, ракету запускали с помощью российского зенитного комплекса «Бук».
При этом, считает Вестербеке, в течение последних пяти лет российская сторона вообще не помогала расследовать дело: не предоставила необходимую информацию и доказательства. По его словам, Россия должна была признаться, что «сделала ошибку», сделала «то, чего не должно было случиться», но этого не последовало.
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Следователи нашли «свидетеля» запуска ракеты по малайзийскому Boeing в Донбассе. Об этом заявил глава международной совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке, передает CBS.
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