Февраль 24th, 2020

Муж Кэмерон Диаз чувствует себя счастливым после рождения дочери.

В начале этого года, 47-летняя Кэмерон Диас и ее муж Бэнджи Мэдден сообщили, что впервые стали родителями. У них родилась дочь — Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден. А сегодня гитарист Good Charlotte написал трогательный пост в Инстаграме, посвятив его семье.

Хотя Диас призналась, что была не готова к замужеству, она сразу знала, что Бенджи особенный. После свадьбы актриса сосредоточилась на семье, перестала сниматься в кино и ходить на светские мероприятия. По слухам, звезды уже задумываются о втором ребенке.

Друзья пары сообщают,что Кэмерон и Бэнджи полностью посвятили себя своей малышке. Они никогда не оставляют ее с нянями и наслаждаются каждой минутой проведенной вместе.



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