 
 
Февраль 24th, 2020

МАРУВ грязно обругала поклонников

марувНовая звезда отечественной поп-музыки Марув(Анна Корсун) не выдержала нападок комментаторов в сети и грязно выругалась в их адрес.
Возмущение вызвал ее пост-поздравление мужчин с 23 февраля.

«У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю», — написала артистка и нецензурно выругалась.

Корсун при этом добавила,что будет поздравлять мужчин и 14 октября тоже,потому ,что «праздников много не бывает».

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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