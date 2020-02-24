Февраль 24th, 2020

МАРУВ грязно обругала поклонников

Новая звезда отечественной поп-музыки Марув(Анна Корсун) не выдержала нападок комментаторов в сети и грязно выругалась в их адрес.

Возмущение вызвал ее пост-поздравление мужчин с 23 февраля.

«У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю», — написала артистка и нецензурно выругалась.

Корсун при этом добавила,что будет поздравлять мужчин и 14 октября тоже,потому ,что «праздников много не бывает».