Февраль 24th, 2020

Комаровский в Новых Санжарах рассказал, как победить коронавирус

Детский врач, телеведущий, блогер и автор книг по педиатрии Евгений Комаровский по просьбе СНБО посетил Новые Санжары (Полтавщина), где ответил на вопросы местных жителей по коронавируса, его происхождение и методов лечения

Видеозапись встречи он выложил у себя на YouTube.

По его словам, для прекращения распространения данного вируса следует «обеспечить самый строгий изоляцию всех, кто заболел или был в контакте».

Кроме того, поскольку, как он отметил, «для всех респираторных вирусов характерна сезонность», с наступлением весны заболеваемость коронавирус в мире упадет и со временем исчезнет совсем.

«Как только станет тепло, откроются форточки, начнется интенсивный воздухообмен, проветривание, во всем мире мы о коронавирус забудем», — заверил оратор.

Также он считает, что населению Китая следует изменить некоторые свои привычки.

«Поскольку этот вирус, он может размножаться только в организме человека, если люди не будут — в Китае жрать крыс и там летучих мышей, то, скорее всего, это закончится так же как перед этим была болезнь, которая называлась SARS. Это тоже от летучих мышей «, — добавил Комаровский.