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Галкин раскрыл секреты брака с Пугачевой

пугачева и галкинМаксим Галкин рассказал в одном из своих интервью,что многому научился у своей жены за восемь лет брака.

По его словам,Алла отличается волевым характером и терпением. Что сильно помогало ей строить карьеру.

Так же ведущий отметил,что в начале их истории совсем не замечал разницы в 27 лет. Но это беспокоило саму Пугачеву. Однажды она его спросила:»Я могу спокойно стареть при тебе?».

Галкину пришлось заверить любимую,что его чувства с возрастом никак не изменятся.

Максим признался,что Пугачева боится не увидеть их детей,Лизу и Гарри,взрослыми. А ей бы очень хотелось успеть их чему то научить.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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