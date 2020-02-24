Февраль 24th, 2020

Галкин раскрыл секреты брака с Пугачевой

Максим Галкин рассказал в одном из своих интервью,что многому научился у своей жены за восемь лет брака.

По его словам,Алла отличается волевым характером и терпением. Что сильно помогало ей строить карьеру.

Так же ведущий отметил,что в начале их истории совсем не замечал разницы в 27 лет. Но это беспокоило саму Пугачеву. Однажды она его спросила:»Я могу спокойно стареть при тебе?».

Галкину пришлось заверить любимую,что его чувства с возрастом никак не изменятся.

Максим признался,что Пугачева боится не увидеть их детей,Лизу и Гарри,взрослыми. А ей бы очень хотелось успеть их чему то научить.