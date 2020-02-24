Февраль 24th, 2020

Эрдоган пригрозил закрыть Босфор для российских военных кораблей

Как сообщают источники в Анкаре, Эрдоган пригрозил закрыть Босфор для российских военных кораблей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддерживать российские планы по урегулированию ситуации в Идлибе. При этом, как сообщает информационно-аналитический портал free-news.su, Турция закрыла для России свое воздушное пространство. Пока это касается военных самолетов, которые ранее транзитом через эту страну летали на базу Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Хмеймим в Сирии.

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий. Также не разрешен вход в воздушное пространство самолету Росгвардии. В связи с этим самолетам пришлось менять маршрут, выполняя перелет над Каспийском морем и территориями Ирана и Ирака. Запрет на пролет российских военных самолетов над своей территорий Анкара ввела после неудачных переговоров в Москве по урегулированию ситуации в Идлибе.

Впрочем, как заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, переговоры на уровне глав двух стран могут быть продолжены в начале марта. По его словам, «сейчас российская и турецкая стороны обсуждают возможность совместного патрулирования в Идлибе». Обсуждаются, видимо, под негласным нажимом Анкары, связанным с запретом пролета российских военных самолетов через территорию Турции в Сирию.