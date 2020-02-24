Февраль 24th, 2020

Дрю Берримор поделилась секретом стройности

Известная голливудская актриса Дрю Берримор рассказала на своей странице в Инстаграм как сложно ейбыло приходить в форму после рождения детей.

Дрю дважды становилась мамой и набрала много лишних килограммов. Были такие моменты,когда она просто плакала возле шкафа с одеждой,потому что ничего не могла себе подобрать.

Актриса пожаловалась,что ей приходиться очень много заниматься и сильно ограничивать себя в еде,чтобы опять выглядеть отлично. Женщина попросила своих подписчиков никогда не верить фотографиям,где кто-то ,после рождения ребенка,сразу выглядит сногсшибательно—это не правда.

С беременностью и рождением ребенка тело женщин очень меняется и это естественно.»Но дети-это самое большое чудо на этой планете!»_сказала Дрю. И какие бы не были последствия для ее тела,все они оправданы появлением на свет двух ее прекрасных дочерей.