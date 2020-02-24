Февраль 24th, 2020

Дом престарелых — табу, которое вам стоит нарушить

Жизнь в 21-ом веке такова, что мы не можем уделить много времени своим родным и близким пожилым людям. Каждый из нас имеет свои личные дела которые отнимают больше времени, чем хотелось бы. Семья, дети, работа, обыденные заботы — все это занимает весь день. Все меньше времени остается для отдыха и сна. Наши уже не молодые родители, бабушки и дедушки — не такие активные как раньше и больше нуждаются во внимании. Дом престарелых “Серебряный рассвет” — лучшее решение для вашей семьи, которое позволит обеспечить счастливую старость любимым людям.

Дом престарелых — квалифицированный уход в режиме 24/7

Дом престарелых – место, которое очень часто пугает пожилых людей. Стереотипы в обществе твердят нам — о постояльцах там совершенно не заботятся. Но времена изменились, и теперь есть частные пансионаты, где пожилой человек может жить счастливо, получая должный уход. Только переступив порог частного пансионата для пожилых людей, гость сталкивается с:

приветливым и вежливым отношением;

профессиональным персоналом;

просторными и светлыми комнатами, оборудованными по современным стандартам;

красивыми интерьерами;

приятным запахом и ухоженными комнатами;

просторной территорией с красивым ландшафтом;

опрятными постояльцами;

прекрасными зонами для досуга, где много свободного места для разнообразного времяпрепровождения, библиотекой

Пожилым людям, нуждающимся в социальной, психологической и физической помощи, обученный персонал окажет своевременную помощь в любое время суток, поддержать и пообщаться в минуты одиночества.

Цели, которым следуют современные пансионаты

Основная цель пансионатов для пожилых людей — создание максимально комфортных условий, в которых постояльцы будут чувствовать себя счастливо. Для этого опека, забота и уход происходит в содержании стандартов лучших мировых домов престарелых. Все аспекты пребывания: питание, повседневная жизнь, сон, круглосуточный контроль за состоянием здоровья, отдых — находятся на высоком уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы пожилых людей и их родственников.

Мебель и техническое оборудование, используемое в интерьере номеров, адаптированное к потребностям и возможностям гостей. Территория пансионата для престарелых находится в экологически чистом месте , где гости могут насладиться свежим воздухом и прекрасной природой. Пансионат для пожилых “Серебряный рассвет” может также предложить вашим родным индивидуальные программы проживания:

Самостоятельный – для, людей, которые могут сами себя обслуживать и не нуждаются в постоянном уходе. Помощь в уходе – подходит для постояльцев, которые частично недееспособные, страдают различными заболеваниями и нуждаются в помощи. Полный уход – присмотр за тяжёлыми постояльцами, лежачими пациентами с более тяжелыми заболеваниями.

Благодаря этому вы можете подобрать для своего родного человека оптимальные условия, в которых он будет чувствовать себя комфортно.

Активная социальная жизнь

В пансионате для пожилых людей созданы все условия чтобы пожилые люди имели возможность постоянно общаться друг с другом. Совместные прогулки, приемы пищи, просмотры фильмов – это всё сближает и не дает чувствовать себя одиноко. В доме престарелых нередко встречаются случаи, когда пожилые люди находят себе настоящих друзей.

Дом престарелых — место, открытое для всех без исключения. Здесь рады не только пожилым людям, также тем людям, которые имеют различные заболевания. Опытный персонал умеет не бояться трудностей и осуществлять полноценный уход за пациентами с заболеваниями различной тяжести, успокоить и поддержать морально. Когда рядом находятся открытые,приветливые и заботливые люди — дни старости кажутся прекрасным периодом, который хочется проживать в удовольствие себе.

Какие услуги предоставляет дом престарелых?

В доме для престарелых “Серебряный рассвет” представлен широкий спектр услуг как для здоровых пожилых людей, так и больных/лежачих пациентов:

уход за людьми с переломами;

уход за лежачими людьми;

консультация и помощь врача;

уход и забота за постояльцами;

реабилитация;

организация досуга и так далее.

В пансионате постояльцы могут жить полной и счастливой жизнью, не ограничивая себя в чем либо. Здесь есть программы, которым они должны следовать, но при этом у каждого человека есть право на личную жизнь и свои желания.

С целью улучшения досуга постояльцев были организованы кружки по интересам, где пожилые люди могут смотреть фильмы, играть в настольные игры, участвовать в книжном клубе, делать дыхательные упражнения и гимнастику.

Условия пансионата — комфортная и непринужденная атмосфера

Находясь в частном доме престарелых, люди не чувствуют себя в ограниченном пространстве или на больничной койке . Здесь они могут дышать полной грудью, развиваться, пробовать себя в новых видах деятельности и жить в хороших условиях. Пансионат имеет:

удобные и современные помещения;

много места для прогулок;

квалифицированный персонал;

охраняемую территорию;

профессиональных диетологов, составляющих здоровое и сбалансированное питание;

группы поддержки, позволяющие поддерживать психологическое состояние постояльцев;

современное техническое оснащение и многое другое.



Рядом с домом обустроена просторная территория, где постояльцы могут отдыхать в тени деревьев, дышать свежим воздухом, слушать звуки природы и заниматься спортом.

Внимание, забота, общение с людьми, участие в различных занятиях — все это помогает справиться с депрессией, привыкнуть к новой среде и начать жить счастливо. В пансионате даже лежачий больной будет чувствовать себя нужным, полезным и одушевленным. Персонал с большим вниманием и трепетом относятся к проблемам пожилых людей, помогает в их решении и устраняет негативные факторы влияния.

Поместив своего родного человека в хорошем доме престарелых, вы принимаете правильное решение. Спустя время отец, мать, дедушка или бабушка скажут вам: “Спасибо”. Ведь их в режиме 24/7 будут опекать, окутывать заботой и теплом.